E' una partita dai due volti quella tra Altinrocca e U.S. San Salvo: il primo tempo brutto e noioso, il secondo avvincente, specie nella fase finale. L'Altinrocca in fase offensiva si schiera con il 3-5-2, che diventa 4-3-1-2 in fase difensiva. Risponde il San Salvo con un 4-3-3 speculare, in quanto il solo Torres rimane stabilmente in attacco, facendo diventare il modulo un 4-5-1, con Farina e Marinelli a dar sostegno a centrocampo.

Per vedere una conclusione in porta bisogna aspettare il 20', quando Marinelli manda di poco a lato. Occasione da rete per il San Salvo al 30' del primo tempo, quando Spagnolo, dopo una bella incursione da sinistra mette il solito Marinelli in condizione di segnare. Il centrocampista sansalvese manda però a lato. Al 40' Veron si lascia prendere dalla foga di battere a rete e calcia un pallone che finisce alto sulla traversa.

Il secondo tempo inizia subito con la rete del San Salvo. Al 3' minuto Marinelli, dopo un'azione personale prolungata, esplode un gran sinistro che gonfia la rete avversaria. Al 15' Di Pietro rileva Pollutri, posizionandosi a centrocampo, con gli spostamenti di Sabella a sinistra e Spagnolo al centro della difesa. Brivido al 30' quando una punizione dei padroni di casa con Antenucci che riesce ad alzare il pallone sulla traversa con la punta delle dita. Nel finale un paio di fuorigioco dubbi fischiati a Marinelli su assist di Di Pietro impediscono al San Salvo di cercare il raddoppio.

E' stata una vittoria importante contro quella che è la rivelazione del campionato. Certo, guardando la classifica c'è da chiedersi se sia il caso di insistere per l'obiettivo dei playoff oppure tornare al progetto iniziale, che mi pare fosse quello di dare più spazio al nostro settore giovanile, così da far crescere i ragazzi senza la troppa pressione del risultato, valutandone a fine anno crescita e obiettivi.

Durante la gara di ieri si è verificato tra le fila del San Salvo qualche episodio spiacevole, con richiami fatti a malo modo verso i fuoriquota dopo un loro errore. Questo è inutile e dannoso. Giovedì turno infrasettimanale al Davide Bucci contro la Rosetana. Una partita piena di insidie che vanno oltre l'aspetto sportivo, per le solite polemiche contro la classe arbitrale del presidente Inchini.

La pagella di Altinrocca-San Salvo

Antenucci 6,5

Argirò 7

Pollutri 7-

Sabella 7

Benedetto 6,5

Spagnolo 6,5

Farina 6

Veron 7

Marinelli 8

Pantalone 7-

Torres 6

Di Pietro 6,5

Tomeo s.v.

Precali 6,5

Gabriele Di Lallo