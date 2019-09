Prosegue bene il cammino della Tcm Bts Group San Salvo nel campionato di serie C. Nella sfida con il Francavilla è arrivata la seconda importante vittoria per i ragazzi allenati da Peppe Del Fra. Nel primo set, la BTS appare contratta, e il Francavilla si porta subito sul 5-0. A toglierci dai guai, un' errore al servizio degli ospiti. LA BTS fa comunque fatica ad ingranare, e il Francavilla raggiunge il massimo vantaggio sul 13-7.

La svolta per la gara, la fanno Celebre prima e Di Rocco poi. Celebre devastante in attacco, nel primo set è infermabile: fa letteralmente "fuori"l'opposto del Francavilla, con una bordata lungolinea, costringendo il mister avversario a chiamare la sostituzione. Altra nota di merito per il centrale classe '96, Di Rocco, entrato a set in corso, facendosi trovare pronto in attacco quando è stato chiamato in causa, siglando inoltre, tre muri-punto.



Con una rimonta incredibile, la BTS riesce ad agguantare e sorpassare il Francavilla, aggiudicandosi il primo set.

Nel secondo parziale non c'è storia: il Francavilla viene letteralmente "asfaltato". Due a zero per la BTS. Nel terzo, registriamo ancora, un vistoso calo di concentrazione per i padroni di casa. A nulla valgono i cambi di De Felice con Bucci, e di Di Risio con Placidi. il terzo parziale va agli ospiti.



Nel quarto, il set più bello della partita, il Francavilla sembra aver conquistato consapevolezza dei propri mezzi, mentre la BTS prova a reagire: ne esce fuori un set condotto punto a punto, e mentre ai giocatori del Francavilla piace "parlare", il nostro Celebre risponde con "i fatti", conquistando un piccolo break per la BTS. Lo scambio più bello della partita, lo firma Colamarino: è quello del 23-21 per la Bts, grazie a uno splendido De Felice in difesa, aiutato da tutta la squadra, dopo una serie interminabile di scambi. Il punto che di fatto chiude la partita. Gli ospiti alzano bandiera bianca, e la BTS conquista il set per 25-21.



Nei primi due set, la confusione nella metà campo ospite, ha permesso alla BTS di conquistare i parziali, nel terzo, c'è stato il ritorno del Francavilla, che con un'ottima prova, soprattutto nella fase muro-difesa, ha annichilito le velleità della BTS di chiudere il match. Nel quarto, partita vera, reazione della squadra di casa, e partita conclusa per 3-1 per la BTS.

Prossima gara in trasferta a Isernia tra due settimane, causa il turno di riposo. Lunedì sera, ore 20.00, esordio con big match per l'U19 ad Ortona: e con un Colamarino e un Di Rocco così, l'Impavida ha di che preoccuparsi. Ancora una volta.

Elvira Anna Tenaglia