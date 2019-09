E' il Liceo Scientifico Mattioli l'ultimo degli istituti vastesi a votare per scegliere i suoi rappresentanti. Quella di domani sarà quindi una mattinata "elettorale" in cui gli studenti saranno chiamati ad esprimere la preferenza per chi dovrà rappresentarli nel consiglio d'istituto. Come da tradizione, nella stessa giornata si vota anche per l'elezione dei rappresentanti di classe.

Quattro le liste che in queste settimane hanno cercato di fare la migliore "campagna elettorale" tra gli studenti in modo da conquistare il favore dei compagni. Forse non c'è la stessa tensione vissuta in questi giorni in Sicilia per le elezioni regionali, ma per i ragazzi quello delle elezioni studentesche è certamente un momento importante.

Lista n.1 - Vi faremo sentire al settimo cielo

Beatrice Pelliccia

Martina Di Vincenzo

Sergio Gurduiala

Andrea D'Arpa

Loris Di Tommaso

Gustavo Del Greco

Lorenzo Orlando

Lista n.2 - Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere

Paride Rossi

Alessandro Silvestri

Francesco Ludovico

Lucia Addona

Teresa Sambrotta

Benedicta Serafini

Camillo Fiore

Diego Cardone

Lista n.3 - Continuiamo a scrivere insieme il nostro futuro

Marco Marchesani

Caterina Bontempo

Annalisa Muratore

Serena Mariani

Gianluca Iammarino

Mattia Notturno

Lorenzo Di Tullio

Lorenzo Marciano

Lista n.4 - I netturbini del futuro

Francesco Valente

Fabrizio Pavone

Martina Di Martino

Anisia Lauditi

Nicola La Palombara

Mario Piscicelli