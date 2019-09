Disagi al traffico in pieno centro di Vasto, dove oggi sono in corso i lavori di installazione di una grata di protezione delle antenne della telefonia mobile posizionate sul tetto del grattacielo Ciancaglini, adiacente allo stadio Aragona. Gli automobilisti che hanno percorso oggi via San Michele in entrambi i sensi di marcia si sono trovati di fronte segnali di divieto, nastro biancorosso e transenne. Svolta obbligata in via Tobruk per chi saliva da corso Garibaldi e in via D'Avalos dalla parte opposta.

Gli operai dell'impresa Isol Sud sono al lavoro con una grande gru dotata di un braccio in grado di estendersi fino a 50 metri. Divieto di transito su 100 metri di strada dalle 8 del mattino fino alle 18.