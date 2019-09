Amara sconfitta a Villamagna per la Virtus Cupello Calcio a 5 che così brutta non si era mai vista. I ragazzi scesi in campo sono stati irriconoscibili, dopo soli 7 minuti di gioco erano sotto di quattro goal. Il primo tempo è terminato con il risultato di 8-1, mentre nel seconto c'è stata una timida reazione, ma a quel punto il danno era fatto e non c'era più nulla da fare, alla fine si chiude sul 10-3.



Il campo sul quale si è disputata la partita non era dei migliori, all'aperto e in cemento, con un pallone da gioco non a norma e dei rimbalzi irregolari, all'aperto e in cemento. La Virtus Cupello C5 chiede alla Federazione di imporre a tutte le squadre l'acquisto di almeno due palloni regolamentari da utilizzare in gara ed evitare la partecipazione al campionato a squadre con queste strutture non idonee per la salute dei giocatori.



Questa pero' non vuole essere una scusante per la bruttissima prestazione, ma vuole essere un modo per segnalare agli organi addetti che i campi da gioco soprattutto per questo sport devono essere sicuri.