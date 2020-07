La delegazione di Cerreto di Spoleto, guidata dal sindaco Giovanna Forti, è arrivata sabato scorso a Casalbordino. Insieme ai molti amici, erano presenti anche il parroco Necherel padre Giose e Don Artemio Bassianini parroco che 25 anni fu la guida spirituale di questo gemellaggio. Gli ospiti sono stati accolti in piazza Umberto I e ricevuti nella sala consigliare dal sindaco Remo Bello, il vicesindaco Vincenzo Cocchino oltre che da alcuni assessori e consiglieri, dopo un gradito scambio di omaggi e una breve visita alla chiesa S. San Salvatore di Casalbordino.



Poi una breve pausa presso il palazzo Furii Teresa, dove è stata preparata una piccola colazione per gli amici di Cerreto seguita dalla visita guidata dal sindaco Bello a Casalbordino lido. Alle 13 appuntamento presso il centro anziani, dove è stato preparato il pranzo dai numerosi volontari, uomini e donne che si sono adoperati per rendere piacevole questo appuntamento conviviale.



Verso le 16 visita alla cantina sociale Madonna dei Miracoli, per vedere il processo di trasformazione dell’uva in vino, accortamente informati da Giancarlo Eleuterio, dirigente della cantina. Alle 17.30 appuntamento alla Basilica Madonna dei Miracoli per la santa messa, concelebrata dal priore Don Paolo Lemme, Don Artemio Bassianini e Padre Giose, dopo la messa, gli ospiti di Cerreto, sono stati accompagnati nella cripta dove è apparsa la Madonna nel 1576. In questo santo luogo, Don Paolo, ha donato al sindaco Giovanna Forti, una litografia con l’icona della Madonna dei Miracoli, subito dopo, una visita alla grande libreria dove sono presenti circa 70.000 volumi, tra cui alcuni molto antichi, (gli incunaboli ).



Verso le 19,30 appuntamento all’ex mercato coperto, dopo la benedizione di padre Giose, il sindaco Remo Bello e Giovanna Forti hanno tagliato il nastro per inaugurare il centro giovanile, poi una breve rassegna di ginnastica ritmica della palestra Welles & Beauty con la collaborazione di Candida Dance. Cena a base di porchetta portata dagli ospiti, panini e dolci preparati dai volontari, con degustazione di olio e vini della Cooperativa sociale di Casalbordino. Proiettata una sintesi della visita di Casalbordino fatta a Cerreto di Spoleto l’8 settembre scorso.

Alle 22, gli amici gemellati, sono ripartiti rinnovando l’invito per il prossimo anno. Una giornata conviviale per rinnovare l’amicizia tra i due paesi avvenuta 25 anni fa e rafforzare il legame simbolico stabilito per sviluppare strette relazioni politiche, economiche e culturali.