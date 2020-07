L'acqua è uscita per tutta la notte fino a questa mattina. Nel parco del monumento all'emigrante, al Belvedere Romani, qualcuno durante le ore di buio ha portato via il rubinetto della fontanella. Così, da questa notte l'acqua è uscita abbondantemente, allagando i vialetti del parco.

Solo la presenza di un tombino per la raccolta delle acque piovane ha evitato che l'allagamento raggiungesse la strada. In quel caso sarebbe stato davvero un bel problema.

Non c'è traccia del rubinetto rotto. Un cittadino che passava da quelle parti, guardando la scena ha detto ironicamente: "Forse era qualcuno che aveva bisogno di un rubinetto a casa!"

Nel parco, proprio in corrispondenza della fontanella c'è un palo con una telecamera di videosorveglianza. Ma le immagini non vengono registrate (probabilmente la telecamera è proprio spenta), quindi non potrà essere utile a identificare chi ha compiuto tale incivile gesto.