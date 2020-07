Era una sfida di quelle proibitive per la San Gabriele Volley, che nella terza giornata del campionato di serie C è andata a far visita all'Antoniana Volley. A Pescara finisce 3-1 per le padrone di casa, con le vastesi che riescono a conquistare un set che, seppure non porti punti, certamente fa morale. Tra l'altro i parziali dei set (25-20/24-26/25-20/25-15), tranne che per l'ultimo evidenziano una buona prova per Serena Mariani e compagne.

Chiavi di volta del match sono state le centrali e la palleggiatrice dell'Antoniana. Per la San Gabriele tanti errori in battuta e ricezione che, alla fine, creano il divario con le avversarie.

"Mi ritengo abbastanza soddisfatto dei miglioramenti fatti-ha commentato Ettore Marcovecchio-. Ora dobbiamo dare continuità al nostro gioco". Le voglia a questo gruppo giovanissimo non manca e, sicuramente, già dalla prossima sfida casalinga con il Lanciano, concorrente diretta per la salvezza, le ragazze metteranno in campo ancora più grinta.