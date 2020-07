La Polizia Municipale di Vasto celebra i suoi 110 anni di storia. E' un emozionato Orlandino Carusi, comandante del corpo, ad aprire la manifestazione in cui è stata inaugurata la mostra che ripercorre un secolo e più di attività, curata dal tenente Massimo Palandrani, che ha raccolto documenti, cimeli, divise e mezzi storici da esporre nelle sale di Palazzo d'Avalos.

Per una sera si sono ritrovati gli agenti oggi in servizio e quelli che nel passato hanno indossato la divisa, attraverso anni in cui le competenze del corpo sono cambiate radicalmente, assumendo sempre più compiti nella vita della città.

Prima di visitare le sale sono stati il sindaco Luciano Lapenna e l'assessore Mario Olivieri a tracciare il profilo dell'attività svolta oggi dalla Polizia Municipale. Non sono mancati accenni ad alcune delle problematiche vissute, a cominciare da un organico non sufficiente alle tante attività da svolgere in materia ambientale, di edilizia, commercio, oltre a quella "in strada", che caratterizza da sempre il corpo.

Il materiale raccolto ed esposto è molto interessante, con documenti conservati con cura negli archivi dei vari enti e custoditi da chi per tanti anni della sua vita ha percorso le strade della città con una divisa addosso.

Ci sono regolamenti, foto, divise, mezzi e quant'altro caratterizza l'attività lavorativa, e non solo, come nel caso dei ricordi della "Befana del Vigile", di questo corpo. Ed erano orgogliosi i Vigili urbani in pensione, nel mostrare foto, documenti o nel poter dire "questa è la moto che usavo nel mio servizio".

La mostra resterà aperta fino al 4 novembre a Palazzo d'Avalos. Non vi "sveliamo" troppo del materiale esposto, perchè vale la pena visitare la mostra per conoscere un altro degli aspetti della storia della città.