Con un gol di Aquino nel secondo minuto di recupero la Vastese vince 1-0 a Sambuceto contro la Folgore in una partita sofferta in cui ha avuto la meglio solo al 92'. Nonostante il predominio per quasi tutta la partita i biancorossi hanno fatto fatica a metterla dentro. La squadra allenata da Vecchiotti arriva così a quota 19 punti in classifica. Per l'attaccante napoletano si tratta del quarto gol stagionale.

Dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro il Castiglione Valfino questo è un successo molto importante per la Vastese perchè è stato ottenuto in trasferta contro una squadra che a inizio campionato era tra le favorite del girone. Da segnalare il debutto del portiere Marconato impegnato in un paio di occasioni nella ripresa, entrambe neutralizzate. La Vastese tornerà in campo all'Aragona giovedì 1 novembre alle 14.30 contro il Moscufo.

Tabellino

Folgore Sambuceto-Vastese 0-1 (0-0)

Reti: 92’ Aquino (V)

Folgore Sambuceto: Bartoletti, D’Alonzo (70’ Gizzi), Del Sole, Piccioni, Briosci, Capitanio, Caporale, Di Dio, Mucci (90’ Campoli), Toto (52’ Pacifico), Buccella. All. Castellano

Vastese: Marconato, Triglione, Napolitano (72’ Soria), Luongo, Piermattei, Irmici, La Guardia, Vicentini, Aquino, Di Santo, Della Penna (80’ Alberico). Allenatore Vecchiotti

Arbitro: Gianluca Friotto di Lanciano (Assistenti Cialini e Angelozzi di Teramo)

Ammoniti: Briosci (F), Di Dio (F), Capitanio (F), Aquino (V), Irmici (V)



Gli altri risultati. Amatori Passo Cordone-Acqua&Sapone 1-1, Caldari-Virtus Cupello 0-4, Castiglione Valfino-Lauretum 1-1, Folgore Sambuceto-Vastese 0-1, Moscufo-Flacco Porto Pescara 0-0, Penne-Val di Sangro 1-1, Torrese-Sambuceto San Paolo 1-2, Tre Ville-Virtus Ortona 0-1, Vis Ripa-Spal Lanciano 3-0



La classifica. Acqua&Sapone 21, Amatori Passo Cordone, Vastese, Virtus Ortona 19, Moscufo 17, Castiglione Valfino, Lauretum 15, Virtus Cupello, Sambuceto San Paolo 14, Vis Ripa 12, Folgore Sambuceto, Val di Sangro 11, Torrese 9, Tre Ville, Flacco Porto Pescara 8, Torrese 7, Penne 6, Spal Lanciano 2, Caldari 0

Prossimo turno, giovedì 1 novembre ore 14.30. Flacco Porto Pescara-Tre Ville, Lauretum-Amatori Passo Cordone, Sambuceto San Paolo-Vis Ripa, Spal Lanciano-Folgore Sambuceto, Val di Sangro-Caldari, Vastese-Moscufo, Virtus Cupello-Torrese, Virtus Ortona-Castiglione Valfino, Acqua&Sapone-Penne.