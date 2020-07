La San Paolo Volley fa 3 su 3 e si candida seriamente ad essere tra le protagoniste del campionato di pallavolo femminile di serie D. La sfida di ieri sera con il Teate Volley era difficile, un buon banco di prova per la giovane formazione vastese allenata da Mario Baiocco. Caporaso e compagne hanno affrontato una squadra che si è molto rinforzata durante l'estate, con giocatrici provenienti da ottime esperienze in altre realtà.

La partita giocata presso la Palestra comunale del quartiere San Paolo è stata avvincente e c'è voluto il tie-break per assegnare la vittoria finale, andata alla San Paolo per 3-2 (25-21/25-20/15-25/19-25/15-9),

Partono subito forte le padrone di casa, conquistando agevolmente i primi due parziali. Arriva poi un black-out nella terza frazione, che vede la San Paolo rimanere ferma a 15 punti mentre le avversarie conquistano il punto. Stessa musica nel quarto sert, con le schiacciatrici teatine che, forti della maggiore esperienza, mettono in seria difficoltà la ricezione vastese. Si va al tie break, che si apre nel migliore dei modi per la San Paolo con tre ace consecutivi di Roberta Mileno. Le avversarie rimontano, fino a portarsi sull'8-7 con cui si va al cambio di campo. Le padrone di casa ingranano la marcia decisiva e vanno a vincere set e partita con un parziale di 7-2.

Buona prova per la squadra che conserva l'imbattibilità. Da sottolineare la prova di Lucia Caporaso, giocatrice che sta dando ottime risposte in tutte le fasi di gioco e per le centrali Valeria Bruno e Ginevra D'Ercole, molto reattive a muro. "E' stata una gara ben giocata da tutta la squadra -ha commentato Baiocco a fine partita -. Queste avversarie erano molto temibili, ma devo dire che noi abbiamo saputo trovare quella grinta giusta che mi fa dire di essere sulla buona strada".

Prossima sfida ad Ortona, contro la Start, formazione retrocessa dalla serie C. Ma, con quanto fatto vedere fino ad oggi, la San Paolo Volley davvero può giocarsela con chiunque.