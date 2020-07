Grande sfida questa sera alle 18 al PalaBcc tra la BCC Vasto Basket e la Dynamic Venafro. Entrambe le formazioni hanno vinto le prime due gare del campionato di divisione nazionale C. Ecco, quindi, che oltre alla vetta della classifica, che conta poco in questa fase della stagione, c'è in palio la motivazione per proseguire la stagione nel migliore dei modi.

Coach Di Salvatore, che in settimana ha ribadito come bisogna restare umili per evitare pericolosi cali di concetrazione, ha preparato al meglio la sfida. Tutti i giocatori sono a disposizione, dopo aver recuperato dagli infortuni. Si attende quindi una sfida entusiasmante, tra due formazioni che hanno caratteristiche diverse ma che giocano un basket propositivo e spettacolare.

I biancorossi vogliono fortemente centrare il terzo risultato utile consecutivo, ma dall'altra parte troveranno un Venafro che venderà cara la pelle. Sarà il campo a dare il suo responso. Palla a due alle 18.00.