Il Vasto Marina affronta oggi pomeriggio allo stadio Aragona il Montorio 88 alle ore 14.30, la partita è valida per la decima giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Montorio per 2-0 i biancorossi sono chiamati ad una reazione.

In attacco torna a disposizione il bomber Nuzzaci che fino a questo momento è stato determinante per le sorti della squadra. La formazione teramana ha in classifica 10 punti, gli stessi del Vasto Marina.