Consegnati i premi della 26ª edizione del Trofeo Bancarella "Francesco Smargiassi". In una calda mattinata autunnale sono centinaia i vastesi che si sono riversati in via Giulio Cesare e strade limitrofe per il tradizionale appuntamento con le bancarelle. A mezzogiorno la cerimonia di premiazione, con il presidente provinciale di Apam-Fiva Confcommercio, Ottaviano Semerano che ha voluto ricordare tutte le persone che nel corso di questi anni si sono impegnate affinchè questa manifestazione si svolgesse sempre nel migliore dei modi.

Emozione tra i presenti quando è stata ricordata la figura di Francesco Smargiassi, "una persona che ha fatto davvero tanto per il commercio vastese", come ha ricordato Semerano. Presenti i rappresentanti dell'amministrazione e del consiglio comunale e il consigliere regionale Prospero, che era sindaco di Vasto quando nacque la manifestazione.

E' stato l'assessore al commercio Mario Olivieri a consegnare il premio per la bancarella più originale. Si tratta di "Mato Chips", una postazione per la preparazione e la friggitura di patatine fritte allestita su un treruote. Sono tre giovani di Cerignola a girare l'Italia con questo mezzo originale, con cui le patate fresche vengono sbucciate e tagliate per avere poi delle croccanti chips. Il premio per l'ambulante proveniente da più lontano è andato al campano Giuseppe Pietrazzuolo.

Si andrà avanti fino a stasera, con tante persone a "caccia" di acquisti vantaggiosi e prodotti originali. Gli organizzatori della fiera hanno allestito, nella rotatoria di via Giulio Cesare dei pannelli in cui, oltre a ricordare la figura di Francesco Smargiassi, sono presenti indicazioni per gli ambulanti per un corretto svolgimento della giornata e indicazioni per i cittadini per contrastare il commercio abusivo.