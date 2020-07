E' un bel gesto quello compiuto da una coppia di fidanzati vastesi, 22 e 21 anni, l'altra sera. "Mentre passeggiavamo nel centro storico abbiamo notato un portafoglio per terra -racconta la ragazza-. L'abbiamo preso e abbiamo visto che c'erano dei soldi. Fortunatamente c'erano i suoi biglietti da visita, così abbiamo potuto chiamarlo e restituirlo.

La somma che c'era non era chissà quanto elevata, ma con tutti i documenti sarebbe stato un bel problema per quel ragazzo". I due giovani vastesi non vogliono che si scrivano i loro nomi. "Abbiamo voluto raccontare la storia non per farci dire bravi, ma per dire a tutti di comportarsi in questo modo se dovessero trovarsi in situazioni del genere".

Allora un "bravi" glielo diciamo noi. Se tutti si comportassero come loro, da veri cittadini, tanti problemi con cui ci si trova a dover fare i conti troppo spesso sarebbero risolti.