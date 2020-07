Al termine di una brutta partita il Vasto Marina perde 2-0 all'Aragona contro il Montorio 88. In campo le due squadre che nel campionato di Eccellenza abruzzese hanno segnato e subito meno gol. Le due reti ospiti sono arrivate nel corso del secondo tempo, al 37' con Cocco e al 41' con Palombizio. In panchina per il Montorio al posto dell'allenatore Di Luigi squalificato si è accomodato il presidente Antonio Marini, così come Pino Travaglini che si è seduto al fianco di Mario Lemme. Da segnalare la presenza a bordo campo del defibrillatore che da questa gara in poi sarà sempre a disposizione del personale medico.

La cronaca. Di Nardo è fuori per scelta tecnica, mentre il bomber Nuzzaci parte dalla panchina, varie defezioni obbligano i biancorossi a scendere in campo con tanti giovani. Nel primo tempo non succede molto, da segnalare un paio di tiri di Fasciani, uno al 12' su punizione che viene controllato facilmente da Arduini e al 20' un altro che finisce fuori, mentre gli ospiti ci provano al 18' con Ruscioli e al 35' segnano con Bucciarelli di testa, ma l'arbitro De Crecchio di Pescara annulla. Un minuto dopo Menna e Cianci non si capiscono e rischiano di far segnare gli avversari, nel finale il portiere del Vasto Marina para una conclusione di Palombini.

Nel secondo tempo al 2' Mucci ha sui piedi un pallone facile per andare in vantaggio, ma butta via una buona occasione, il Montorio 88 risponde al 11' con una conclusione di Francia che si perde sul fondo, l'attaccante ci riprova al 17' ma non realizza. Al 19' Cianci si infortuna ed entra Gaudino che al 31' compie una prodezza su tiro ravvicinato di Ruscioli, poi al 37' una bella botta dalla distanza di Cocco finisce sotto l'incrocio e al 41' Palombizio di testa su sponda di Sacchetti firma la rete del definitivo 2-0. Il 1 novembre si gioca di nuovo per il campionato, appuntamento alle 14.30 in trasferta contro l'Alba Adriatica.

Tabellino

Vasto Marina-Montorio 88 0-2 (0-0)

Reti: 37' st Cocco (M), 41' st Palombizio (M)

Vasto Marina: Cianci (19' st Gaudino), Benedetti, Pili, Menna, Socci, Catenaro, Stivaletta, Galiè, Mucci (13' st Cesario), Fonseca, Fasciani (1' st Nuzzaci). A disposizione: Ercolano, D'Alessandro, Zara, Luciano. Allenatore Mario Lemme

Montorio 88: Arduini, Di Silvestre, Bucciarelli, Aristeo (21' st Cocco), Di Giulio, Sacchetti, Fidanza, Di Matteo (39' st Cosmi), Valbonesi (41' Francia), Ruscioli, Palombizio. Allenatore Antonio Marini, Bruno Di Luigi squalificato

Arbitro: Fabio De Crecchio di Pescara, assistenti: Ricci di Chieti e Pennese di Pescara

Ammoniti: Socci (V), Galiè (V), Fonseca (V), Di Silvestre (M), Ruscioli (M)

Gli altri risultati. Altinrocca-San Salvo 0-1, Civitella Roveto-Guardiagrele 2-1, Miglianico-Giulianova 1-2, Rosetana-Capistrello 1-2, Santegidiese-Pineto 0-0, Sporting Ortona-Francavilla 0-1, Sulmona-Alba Adriatica 2-1, Torrese-Casalincontrada 4-0, Vasto Marina-Montorio 88 0-2



La classifica. Sulmona 23, Civitella Roveto, Giulianova 20, Capistrello, Montorio 88 19, Altinrocca 18, Pineto, Miglianico 15, San Salvo 13, Vasto Marina, Sporting Ortona 10, Rosetana 9, Guardiagrele, Alba Adriatica, Torrese, Francavilla 8, Casalincontrada 7.

Prossimo turno, giovedì 1 novembre ore 14.30. Alba Adriatica-Vasto Marina, Capistrello-Sporting Ortona, Casalincontrada-Civitella Roveto, Giulianova-Altinrocca, Francavilla-Sulmona, Guardiagrele-Miglianico, Montorio-Santegidiese, Pineto-Torrse, San Salvo-Roserana.