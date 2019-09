La BCC Basket fa tre su tre. Un avvio di campionato strepitoso, che forse nessuno si aspettava. Dopo le vittorie con Taranto e Trani arriva una grande prestazione contro la Dynamic Venafro, letteralmente surclassata dai biancorossi. Le due squadre scese sul parquet si presentavano da imbattute, ma i biancorossi, dopo un avvio in salita, hanno impresso un ritmo alla gara che gli ospiti non hanno retto.

Finisce 81-67, dopo una gara in cui il vantaggio dei vastesi ha superato per molto tempo i 20 punti. Ora i biancorossi non possono più nascondersi perchè sono i protagonisti indiscussi di questo campionato di serie C.

La cronaca. Si inizia con un minuto di raccoglimento in memoria del militare italiano morto in Afghanistan. Alla palla a due è subito il Venafro a prendere in mano le redini del gioco. L'inizio di gara degli ospiti è micidiale, con due tiri da tre di Consoli e Petrazzuoli che mettono paura ai vastesi. Il primo canestro biancorosso lo mette a segno Luca Di Tizio, anche oggi autore di una buona prestazione. La BCC Basket fa fatica e commette molti errori. Gli ospiti ci provano sempre da tre e alla fine del primo quarto il tabellone segna 13-17.

Si riparte nella seconda frazione con i vastesi in pressione. Questa volta sono Dipierro (le cui entusiasmanti prestazioni iniziano a non fare più notizia tanto sono frequenti) e Sergio a mettere a segno due triple che fanno andare per la prima volta in vantaggio i padroni di casa. C'è l'esordio in campionato di Andrea Cimini, rientrato dall'infortunio. Spazio anche ad Alessio Maggio, che nel finale di gara si toglierà anche la soddisfazione di segnare un canestro. E' Vincenzo Dipierro a prendere per mano la squadra e condurla avanti. Al riposo lungo i vastesi sono sul 32-28.

Di Salvatore, non soddisfatto della prestazione della sua squadra, si fa sentire negli spogliatoi. E il risultato è sotto gli occhi di tutti sin dalle prime battute del terzo quarto. Silvio Marinaro finalmente si sblocca e gioca una frazione super. La BCC va avanti, anche perchè via via sono tutti i giocatori a trovare canestri su canestri. Di Lembo inizia a mostrare la sua proverbiale precisione al tiro, Ierbs è sempre pronto a metterci del suo. Il vantaggio dei padroni di casa supera i 20 punti, costringendo il Venafro a tanti falli. La frazione si chiude sul 59-38.

L'ultimo quarto è ancora entusiasmante. Di Tizio macina canestri su canestri, Biagio Sergio fa tanto "lavoro sporco" cheè utile in difesa e in attacco. Di Salvatore fa tirare il fiato ai suoi uomini più impiegati fino ad ora. C'è quindi ancora spazio per i giovani Salvatorelli e Maggio. Finisce con numeri di grande basket, come una stoppata di Ierbs su un avversario che scatena il pubblico biancorosso. La BCC Vasto Basket vince e convince.

BCC Vasto Basket: Sergio (3 punti), Di Lembo (14), Cimini (0), Dipierro (24), Di Tizio (16), Marinaro (17), Ierbs (5), Di Paolo (n.e.), Maggio (2), Salvatorelli (0). Coach: Di Salvatore

Dynamic Venafro: Ambruoso (13 punti), Consoli (8), Michella (17), Ferraro (10), Colombo (10), Zeoli (2), Scafaro (2), Brusello (5), Petrazzuoli (8), Di Lauro (0). Coach: Mascio

Uscito per 5 falli: Ferraro