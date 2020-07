La Virtus Cupello lancia un progetto ambizioso: far diventare il suo settore giovanile il punto di riferimento del territorio. Un progetto a cui la società, oggi guidata da Michele Ciffolilli e dal presidente onorario Franco Peschetola, sta lavorando da tempo. L'amminsitrazione comunale ci sta mettendo del suo, con l'importante investimento per la realizzazione del campo in erba sintetica.

Ieri è arrivato anche il "jolly". Sarà Giorgio Repetto, ex calciatore del Pescara (suo il primo gol della storia dei biancazzurri in serie A), un vero e proprio guru per il lavoro con i giovani, a curare tecnici e ragazzi del settore giovanile dei rossoblu. Un momento importante per la vita del club, che ha superato la soglia dei 50 anni.

"Sono convinto che le istituzioni debbano essere attente alle realtà sportive -ha detto il sindaco Angelo Pollutri-, perchè questo vuol dire essere attenti ai nostri giovani. Lo sport serve per prevenire, aggregare, generare lo spirito di comunità. Ecco perchè quest'anno, pur con tante difficoltà, abbiamo garantito l'iscrizione ai campionati di tutte le squadre sportive cupellesi". Nel parterre che ha accolto Repetto anche tanti dirigenti della società, presenti e passati, gli altri amministratori comunali, la Bcc Valle del Trigno, rappresentata da Paolo Affaldani e tanti ragazzi con i genitori.

Emozionato il presidente Ciffolilli, nel presentare il nuovo collaboratore della sua società. Franco Peschetola e l'assessore allo sport Giuliano Tambelli, nei loro trascorsi calcistici hanno avuto la fortuna di essere allenati da Repetto, quindi ne conoscono bene il valore e sanno quanto la sua presenza potrà essere importante per la Virtus, sia dal punto di vista tecnico ma anche per la rete in cui la società andrà ad inserirsi.

Giorgio Repetto ha poi indicato a grandi linee quello che sarà il lavoro che andrà a svolgere con i ragazzi, così come ormai fa con successo da anni. Nel filmato pubblicato nella videogallery le parole del neo collaboratore della Virtus Cupello.