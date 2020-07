Il Real Tigre non si ferma più e vince anche oggi in casa contro il Fara San Martino per 3-1 nella 7° giornata del campionato di Prima Categoria abruzzese girone B. Il risultato per i padroni di casa non è quasi mai in discussione, a parte un paio di disattenzioni, i vastesi controllano il campo senza rischi eccessivi e conquistano tre punti meritati.

Partono subito bene i ragazzi di mister Liberatore, in tribuna per squalifica e sostituito dal suo vice Chiavaro, al 2' il portiere Smerilli rinvia lungo e scavalca il centrocampo, Ferrazzo riceve, prova un pallonetto, ma finisce sopra la traversa, tre minuti dopo Simone Carlucci tira dalla distanza, ma non impensierisce il portiere avversario Giarrocco. Al 16' Sottile manda fuori, per alcuni minuti i giocatori in campo hanno qualche problema di visibilità per via della polvere alzata dal forte vento. La situazione torna alla normalità e al 17' gli ospiti tirano per la prima volta con Lannutti, ma è alta, mentre al 19' il tentativo di Di Lello non è preciso. Il Real Tigre inizia ad avvicinarsi al gol: al 20' un colpo di testa di Sottile va fuori, poi Liberatore cambia modulo e passa al 3-4-3 spostando Sottile sulla linea degli attaccanti a sinistra ed è proprio quest'ultimo che al 32' viene servito da Ferrazzo e tira, il primo tentativo viene respinto dal portiere che non trattiene, il secondo entra, colpito di mano da un difensore avversario. Una bella manovra, partita da Spadaccini, porta dunque in vantaggio i padroni di casa.



Nella ripresa, che vedrà Liberatore posizionarsi dalla tribuna al muro dalla parte opposta, Ferrazzo ci prova ancora al 1' con un altro pallonetto che finisce sul fondo, al 3' ci pensa di nuovo Sottile, che firma un gol tanto importante quanto bello con una splendida sforbiciata che vale il 2-0. Al 5' il Fara San Martino spreca un'ottima occasione con Di Lello che solo davanti a Smerilli non colpisce la palla. Al 9' Di Lello prende il palo, la sfera torna in area, ne approfitta Verratti che la mette dentro. I padroni di casa controllano la gara, poi al 18' Pizzi atterra Portellini in area, l'arbitro concede un rigore che molto probabilmente non c'era, sul dischetto si presenta De Foglio che realizza il 3-1. Al 33' l'intervento di Manzi sul tiro a botta sicura di Verratti è provvidenziale, poi a parte i cambi non succede più nulla.

Tabellino

Real Tigre-Fara San Martino (1-0)

Reti: 32' e 3' st Sottile (R), 9' st Verratti (F), 18' st De Foglio su calcio di rigore

Real Tigre: Smerilli, Sabatini, Manzi, Vetta, Sanconcordio, Sottile (30' st Stivaletta), Spadaccini, De Foglio, Simone Carlucci (30' st Bozzelli) , Portellini (26' st Menabuoni), Ferrazzo. A disposizione: Santini, Romilio, Mastrangioli, Andrea Carlucci. Allenatore Antonio Chiavaro.

Fara San Martino: Giarrocco, Di Rato, Odorisio G., Odorisio M., Pizzi, Pelliccia, Verratti, Scutti (26' st Orsatti), Di Lello, Lannutti, Coletti (32' st Donati). A disposizione: Di Natale, Marrone, Di Maro, Silveri. Allenatore Lippis.

Arbitro: Gargarella di Lanciano

Ammoniti: Sottile (R), Giarrocco (F), Odorisio M. (F), Verratti (F)