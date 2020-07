Topi in pieno centro. Non è stato un bel vedere qualche sera fa in piazza Pudente. Davanti allo storico Palazzo D'Avalos sporcizia e ratti non sono passati inosservati. La foto è stata scattata da un lettore di ZonaLocale.it.

Di recente per lo stesso problema si erano lamentati residenti e commercianti di piazzale Histonium (la piazza retrostante il municipio) e via Aimone, vicino al Teatro Rossetti.