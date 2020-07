Alcuni se lo aspettavano già dopo la sconfitta con la Lazio. In settimana, infatti, un gruppo di ultrà del Pescara ha interrotto l'allenamento a Montesilvano per chiedere un faccia a faccia chiarificatorio dopo le ultime prestazioni. Sono stati sostanzialmente chiesti più grinta e più attaccamento alla maglia biancazzurra: non è solo il mister Stroppa ad essere quindi nel mirino della tifoseria. Domani all'Adriatico arriva l'Atalanta di Colantuono e non si può più sbagliare: il risultato, certo, ma sarà importante capire come la squadra scenderà in campo e quanta sarà la determinazione nel cercare di portare a casa l'intera posta in palio. I bergamaschi sono una diretta concorrente per la permanenza in A e senza i 2 punti di penalizzazione sarebbero già a quota 10. Probabile ritorno al 4-4-1-1 per gli ospiti (Moralez dietro "el tanque" Denis), Pescara come ad Udine con Colucci al posto di Blasi squalificato e uno tra Ceik e Caprani pronto a dar man forte a Weiss e Vukusic nel caso Quintero non dovesse farcela (affaticamento muscolare per il colombiano). Probabile formazione (4-3-2-1): Perin; Balzano, Romagnoli, Bocchetti, Modesto; Nielsen, Colucci, Cascione; Weiss, Quintero; Vukusic. All.: Giovanni Stroppa.

Mentre le voci di cessione della società vengono smentite dalla presidentessa Valentina Maio, la Virtus Lanciano era impegnata oggi sul difficile campo dell'Hellas Verona, lanciato alla rincorsa del Sassuolo. Per la Virtus, reduce dalla batosta interna contro l'Empoli, era importante anzitutto ritrovare quello spirito combattivo che l'aveva contraddistinta nelle prime giornate di campionato. La sfida è terminata con il punteggio di 2-0 per gli scaligeri, grazie ai due rigori realizzati da Cacia e Gomez (espulsione del portiere rossonero Leali sul primo penalty, fallo da ultimo uomo su Gomez) nell'ultimo quarto d'ora. Da segnalare diverse iniziative da parte della società gialloblu in memoria dello sfortunato Piermario Morosini: un modo per sottolineare la civiltà di Verona e della cittadinanza veronese, stigmatizzando e isolando i cori beceri arrivati da alcuni sedicenti tifosi dell'Hellas durante Livorno-Verona.

Accantonate le due ultime giorbate senza alcuna vittoria per le abruzzesi di Seconda Divisione, si guarda al possibile riscatto per tutte e tre le compagini: quella che sembra avere il compito più agevole è il Teramo, impegnato al "Piano d'Accio" contro l'Interreggio, ultimo a 3 punti. Non impossibile la trasferta per i neroverdi teatini ad Aversa, più complicato il match interno contro il Martina di Pino Di Meo per L'Aquila Calcio: i pugliesi arrivano da una bruciante sconfitta in Puglia con il Fondi, entrambe le squadre cercheranno di non perdere altro terreno dall'Aprilia di Vivarini e mantenere ancora vive le speranze di primato.

In Serie D trasferte abbastanza ostiche sia per il San Nicolò, atteso in Molise dall'Agnonese, che per l'Angolana (a Roma con l'Astrea): un altro passo falso dei teramani potrebbe costare caro a mister De Amicis (squalificato, non sarà in panchina). Periodo buio anche per l'Amiternina dopo l'ottima partenza , ma gli scoppitiani ostentano fiducia e sperano in un pronto ritorno al gol di bomber Molinari. Sfida sulla carta proibitiva per il Celano contro la Sambenedettese, candidata alla vittoria finale: classifica fortemente deficitaria e disperato bisogno di punti per i marsicani.

Settima di andata in Prima Categoria girone B, dove il Borrello difende la vetta nell'impegno esterno a Scerni contro il Real San Giacomo. Turno favorevole per il Real San salvo. Real Tigre Vasto e Casciana che provano ad avvicinarsi alla capolista, più duro l'avversario per l'Audax Palmoli: se la vedrà con il Fossacesia. Lo Scerni dovrà fare punti a Castelfrentano per tirarsi fuori dai guai, operazione sorpasso per il Casalbordino contro il Monteodorisio.

Nel girone H di Seconda Categoria Furci e Sporting San Salvo vogliono continuare la marcia sbarazzandosi di Montalfano e Fresa. Roccaspinalveti va a far visita al Montazzoli, avvincente incrocio tra Sporting Pollutri e Gissi. Il Cupello United sfida un Torrebruna risorto con la quaterna ai pollutresi, mentre l'Incoronata Vasto deve reagire da subito se vuole risalire in classifica. Chiude il quadro Fossacesia 90-San Buono.

Anche in Terza Categoria Vasto c'è una coppia in testa: il Lentella se la vedrà con il Casalanguida, la Valle del Treste Liscia con la Casalese. Le inseguitrici Carpineto e Montalfano chiedono strada a Guilmi e Real Alto Vastese, sfida di bassa classifica tra Virtus e Carunchio 2010.

Nel campionato Juniores d'Elite "derby" tra Vasto Marina e Virtus Cupello, con i biancorossi molto galvanizzati dalla bella vittoria di Penne (3-0). Fuori casa la Vastese Juniores di Stivaletta, attesa sul proprio campo dallo Scerni: sei punti in classifica, sette gol fatti e zero subiti, un cammino che finora lascia più che soddisfatti. Negli Allievi Regionali impegni odierni per la Bacigalupo contro l'Acqua e Sapone e per la Virtus Vasto, che affronterà la modesta Fater Angelini alle 18:30. Nei Giovanissimi la Bacigalupo, leader del girone, va a far visita al San Salvo, mentre la Virtus Vasto ospita la Renato Curi Angolana, quarta in classifica: importanti i 3 punti per cancellare lo "zero" nel casellario delle vittorie e fare un favore ai "Lupi" fermando una diretta concorrente per i piani alti.

Roberto Naccarella