Sarà necessario l'intervento degli artificieri per portare via la munizione risalente alla Seconda Guerra Mondiale ritrovata da un agricoltore nel suo terreno di Pagliarelli. Questa mattina sono intervenuti gli uomini di Polizia Municipale, Carabinierie e settore servizi del Comune di Vasto, allertati da chi aveva compiuto il ritrovamento mentre lavorava l'appezzamento di terreno.

Ad una prima ricognizione la munizione, che potrebbe essere di un cannoncino o di un mitragliatore, è priva della spoletta, quindi non c'è il pericolo che esploda. Ma, come prevede la prassi per questi ritrovamenti, dovranno intervenire gli artificieri dell'Esercito per portare via la munizione e poi farla brillare.

La munizione, di circa 40 centimetri e probabilmente appartenente all'esercito tedesco, non è la prima che viene ritrovata nel Vastese. Tra i ritrovamenti maggiormente ricordati c'è quello della bomba di Palmoli, disinnescata a poi portata via dal terreno dove era stata ritrovata nell'ottobre 2011.

Non è forse un ritrovamento eclatante e che genererà le misure di sicurezza che si attuano quando vengono rinvenuti reperti più "importanti", ma forse può diventare il modo, nelle scuole della città, di raccontare una parte di storia Vastese come quella degli anni della Seconda guerra mondiale, che ancora è chiara nel ricordo di chi visse quegli avvenimenti.