Sono circa le 9.15 quando Massimo Marconato arriva al campo sportivo dell'Incoronata da solo, a bordo della sua vettura, ad accoglierlo c'è il preparatore atletico dei portieri Amerigo Salvatore. Dopo 7 anni, l'ultima delle due stagioni in biancorosso è stata la 2005/06, l'estremo difensore di Treviso, ma ormai vastese acquisito, torna a difendere la porta biancorossa. Un lusso per la categoria, un'operazione condotta da Pino De Filippis, nuovo consulente di mercato della società.

"Lo spirito è quello di sempre - queste le prime parole di Marconato - non dipende dalla categoria, da parte mia ci sarà il massimo impegno, tutti dalla Vastese si aspettano solo una cosa, cercheremo di farla. Sono contento di essere tornato". Anche perchè la sua famiglia vive a Vasto: "Da un anno e mezzo ormai vivo qui, giocare nella squadra della propria città è molto bello, ovviamente anche la mia famiglia è felice di questa scelta che mi permette di stare a casa e vicino a loro". Poi sulla squadra: "La conosco in parte, ho fatto giusto un mezzo allenamento, ma ha tutte le possibilità per fare bene e dobbiamo farlo". Il portiere, nonostante il breve periodo di inattività, è apparso in ottime condizioni, in questo periodo, oltre a tenersi in forma, ha partecipato un paio di settimane fa alla maratona Città del Vasto di 10 km.

Subito dopo Marconato, che è stato il primo a scendere in campo, si è allenato con il resto della squadra, con lui c'era anche l'altro portiere Andrea Garibaldi, che per il momento continuerà a far parte dela rosa, in attesa della riapertura del mercato. Domenica contro la Folgore Sambuceto saranno assenti Baldini e Sputore per squalifica ed è in forse Avantaggiato che non ha preso parte alla seduta odierna, così come Di Laudo che ha avuto un problema ad un dente per via di una botta rimediata nella partitella. Recuperato invece Soria che sarà tra i convocati.

Vecchiotti prepara la partita del riscatto dopo la sconfitta interna di domenica scorsa e non è eslcuso che possa schierare un 4-4-2 con Marconato in porta, Triglione, Baldini, Piermattei e Napolitano in difesa. Luongo, Di Santo, Vicentini e La Guardia a centrocampo e uno tra Soria e Della Penna in avanti insieme ad Aquino.

Del nuovo acquisto ha poi parlato mister Vecchiotti: "Il problema della squadra non era Garibaldi che resta un buon portiere che ha vinto anche vari campionati. Marconato è stata un'occasione irrinunciabile, lo dice il suo curriculum, in più vive a Vasto e ha accettato questa proposta. Adesso ci darà una grande mano, ma le difficoltà restano, per questo dobbiamo cercare di migliorare, anche in fase di mercato ci saranno dei correttivi. Per adesso cerchiamo di rimanere il più possibile vicino alla vetta per poi giocarci tutto nella seconda parte di campionato".

L'avversario di domani è la Folgore Sambuceto, una squadra che era partita con grandi ambizioni: "E' una buona squadra, ha fatto qualche passo falso, ma si è ripresa. Probabilmente domani saranno assenti 4/5 uomini importanti per infortuni e squalifiche, comunque sarà una partita impegnativa e non semplice, come lo sono tutte quelle di questo campionato". Infime sulla formazione: "Stiamo cercando di avere anche un modulo alternativo oltre a quello di base, ci dobbiamo adattare, l'aspetto difficile è che non ho fuoriquota in avanti, sono tutti in difesa, ma dobbiamo essere bravi a sopperire a questa mancanza".