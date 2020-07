Sabato è in programma alle ore 15 la sfida tra Virtus Manya e Virtus Cupello Calcio a 5. Si gioca a Villamagna per la terza giornata del campionato di serie C2. La Virtus Manya viene da due vittorie consecutive ed è al primo posto nel girone insieme a Pollutri e Penne.



La partita non è affato facile perchè i padroni di casa giocano all'aperto su un campo in cemento, una difficoltà in più per gli uomini di mister Porfirio. La squadra di Cupello dovrà fare a meno dell'esperto Alessio Perazzoli squalificato in seguito all'espulsione rimediata sabato in casa contro l'Atessa. Migliora invece Sante Mileno, per il resto la formazione sarà la stessa della seconda giornata.



Ci vorrà tanta concentrazione per tutti i 60 minuti e la massima determinazione per vincere.