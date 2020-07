Bella prestazione della Podistica San Salvo domenica 21 Ottobre nella Mezza Maratona di San Severo, dove il gruppo sansalvese ha conquistato la prima piazza nella speciale classifica per gruppi, con grande soddisfazione da parte del presidente Colamarino che tra gli altri premi si è portato a casa anche una scultura di S. Pio da Pietralcina ricevuta sul palco direttamente dallo scultore.

Di prestigio anche alcuni risultati individuali come quello di Maria Brindisi (seconda assoluta tra le donne e prima di categoria, confermando lo stato di forma che le ha permesso di mettersi in evidenza la domenica precedente nella Maratona di Carpi) e quelli di Davide Criti, Domenico Troiano e Vincenzo Del Villano nel settore maschile.



A Pescara, in contemporanea si è svolta la Maratona D’Annunziana; ottima la prestazione di Massimo Miri (8° assoluto e 1° di categoria) e quella di Claudio Serafini (5° di categoria). Domenica 28 Ottobre tutta la Podistica San Salvo sarà di scena nella Mezza Maratona del Fucino ad Avezzano, prova valida per il campionato regionale FIDAL di Mezza Maratona. Si punta al titolo di campione regionale di Mezza Maratona.