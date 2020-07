I tifosi non si sono mai dimenticati di lui. Il portiere più bravo della storia recente del calcio vastese. Massimo Marconato torna a calcare il campo dello stadio Aragona. Lo fa a distanza di 7 anni da quando aveva difeso in C2 la porta della Pro Vasto allenata prima da Adriano Cadregari e poi da Fausto Silipo e guidata dal gruppo societario formato da Camillo Litterio, Giuliano Fiorini e Maurizio Natali. Portiere di Montebelluna protagonista anche l'anno successivo della cavalcata che portò la Pro Vasto guidata da Danilo Pierini e dai dirigenti Domenico Crisci, Lucio Moscato e Nicola Natale alla qualificazione ai play off per la promozione in C1.

Marconato è il nuovo portiere della Vastese. Da questa mattina si allena coi compagni sul campo dell'Incoronata. Domenica debutterà nel campionato abruzzese di Promozione. La squadra di Massimo Vecchiotti giocherà in trasferta a Sambuceto contro la Folgore.

La carriera - Serie B: Treviso, Arezzo. Serie C1-Prima divisione: Treviso, Paternò, Manfredonia, Arezzo, Sambenedettese, Sorrento, Andria. C2-Seconda divisione: Mestre, Faenza, Grosseto, Pro Vasto, Brindisi. Serie D: Isernia.