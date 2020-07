Torna in campo domani, domenica 28 ottobre, la Tcm Group Bts San Salvo, formazione che partecipa al campionato di pallavolo di serie C. Nelle prime due sfide di campionato la squadra allenata da Peppe Del Fra ha ottenuto una sconfitta e una vittoria.

Questa gara, quindi, diventa un buon banco di prova per capitan Di Virgilio e compagni. Alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele arriva il Francavilla forte delle due vittorie ottenute nelle prime due giornate di campionato.

La Bts in settimana ha potuto lavorare bene, facendo crescere l'amalgama tra i nuovi arrivati e i "veterani" della squadra. Le prime due uscite, una in casa e l'altra in trasferta, per una serie di motivi non hanno di certo detto la verità sulle reale potenzialità della Bts.

Ecco quindi che la sfida di domani vale forse più dei 3 punti in palio. Servirà il sostegno del pubblico, che già all'esordio in campionato non ha fatto mancare il sostegno alla squadra.

Tcm Group Bts San Salvo - Francavilla

Domenica 28 ottobre - ore 18

Palestra Centro Sportivo San Gabriele - Via Silvio Pellico, Vasto

Ingresso gratuito