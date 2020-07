Il Seminario Nazionale di Bukiwaza Koshukai si terrà nei giorni sabato 27 e domenica 28 ottobre presso la palestra del Centro sportivo San Gabriele di Vasto. Si tratta di un evento che vedrà la partecipazione di numerosi praticanti di Aikido provenienti da

tutta Italia, in considerazione del fatto che l'evento si svogerà sotto la Direzione del Maestro Paolo Corallini, unico in Italia ad avere il 7º Dan in Iwama Ryu Aikido e per la prima volta in Abruzzo.

Collabora alla direzione del seminario il Maestro Simone Chierchini Sensei, 5° Dan Aikikai, 3° Dan Iwama Ryu Buki Waza, I° Dan Katori Shinto Ryu, Direttore tecnico dell’associazione Aikido Dojo Vasto, dell’Egyptian Aikido Association – Takemusu Aikido Egypte e coordinatore di Aikido Italia Network, che in questa occasione festeggerà il lusinghiero traguardo dei quarant’anni di pratica dell’Aikido.



Per il carattere internazionale del Seminario, sono attesi a Vasto un centinaio di partecipanti alla pratica provenienti da tutte le parti d’Italia.

Quote di Partecipazione dei praticanti:

Adulti € 70,00, Under 18 € 30,00, con membri della stessa famiglia riduzione del 30%

Ingresso libero



Informazioni: S. Chierchini 345/8943286 – F. Corallini 340/9824501

E-mail:schierchini@gmail.com osimo.aikido@gmail.com

Web: www.taai.it

http://aikidoitalia.com/