Ultimi preparativi per l'inaugurazione ufficiale di oggi pomeriggio. La polizia municipale di Vasto compie 110 anni. Li festeggia con una manifestazione pubblica a Palazzo D'Avalos. Foto d'epoca, divise e la rievocazione di tanti fatti di cui sono stati protagonisti in oltre un secolo di storia della città quelle che in dialetto vengono ancora chiamate le guardie, ma che negli anni hanno visto modificare e accrescere le loro funzioni: non più il vigile urbano chiamato solo ed esclusivamente a regolare il traffico e multare gli automobilisti indisciplinati, ma l'agente municipale che compie indagini su ambiente, commercio abusivo, abusivismo edilizio.

L'appuntamento è per sabato alle 18. Sarà anche un amarcord per poliziotti e comandanti che nel corso dei decenni hanno indossato berretti e divise bianche e blu, prima nella caserma di via San Michele (vicino alla curva D'Avalos dello stadio Aragona), abbattuta negli anni scorsi per far posto a un complesso residenziale, poi nella nuova sede, nell'edificio Est degli ex palazzi scolastici di corso Italia.

"Si terrà una mostra celebrativa presso le sale del museo archeologico del Palazzo D’Avalos dove saranno esposte le divise utilizzate dall’anno 1960 ad oggi", si legge in una nota del municipio. "I veicoli storici, biciclette e documenti storici, verbali, lettere, regolamento depositati presso l’archivio storico del Comune di Vasto. Verranno esposte anche immagini fotografiche dei vari Corpi a partire dal 1920 ad oggi. La mostra sarà inaugurata alle ore 18 di sabato e sarà aperta al pubblico fino al prossimo 4 novembre".