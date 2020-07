Un sabato all'insegna della solidarietà presso il supermercato Leclerc-Conad (Centro del Vasto), dove i volontari dell'associazione "Un buco del tetto", insieme alla direzione del supermercato, promuovono una raccolta di generi alimentari a favore della Casa Famiglia "Manuela".

"Si chiede solo di non donare per forza, nè con tristezza, ma di farlo con il cuore e con gioia ed ognuno secondo le proprie disponibilità perchè basta poco per donare tanto. Spargete voce".

I volontari dell'associazione saranno all'ingresso del supermercato per consegnare una busta e un bigliettino dove sarà indicato ciò che può essere utile alla raccolta. "Sappiamo che è un momento difficile per tante famiglie, ma la Casa Famiglia, che porta avanti la sua attività con tanta passione e fatica, ha bisogno dell'aiuto di tutti".