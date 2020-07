Non rubano solo le auto, ma anche il carburante. "Altrimenti come fanno a portarsele in Puglia", dice amareggiato un 46enne di Vasto Marina, vittima nei giorni scorsi di un furto di benzina. Tre le auto svuotate dai ladri entrati in azione con pompe e taniche nella zona meridionale della riviera.

E' accaduto di notte, quando la banda del carburante ha approfittato del fatto che ormai da settimane il litorale è praticamente deserto a partire dal tardo pomeriggio. Un brutto risveglio per i proprietari delle auto che, quando sono andati a girare la chiave nel cruscotto, non sono riusciti a mettere in moto. Dopo diversi tentativi hanno capito che il serbatoio era vuoto. "Ormai rubano non solo le macchine, ma anche la benzina. Così per tornarsene dalle loro parti non devono pagare 60 euro tra autostrada e carburante".