Un'ambulanza che stava trasportando un paziente è rimasta coinvolta stamani in un incidente stradale avvenuto alla cosiddetta curva della morte, l'appellativo che i vastesi danno al tratto più pericoloso dell'Istonia, la strada provinciale di collegamento tra la città alta e Vasto Marina.

La carreggiata è pericolosa. Parziali rifacimenti dell'asfalto non hanno risolto il problema. Negli anni scorsi, sulla curva della morte è stato steso un manto bituminoso drenante per evitare gli incidenti in caso di pioggia (nel 2006 ci furono 6 scontri in un'unica giornata) e sistemato un guard-rail. Ma il tracciato dell'Istonia rimane insidioso. Ancor di più a seguito delle nevicate del febbraio scorso: dopo il gelo, il sale e il passaggio degli spartineve il fondo stradale è disastrato in molti punti.