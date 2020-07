Sabato 27 ottobre alle ore 18.00 si terrà presso il Centro di aggregazione giovanile in via Ritucci Chinni (zona 167) un aperitivo informativo per la disseminazione dei risultati del Progetto europeo, finanziato per mezzo del programma Gioventù in Azione della Commissione Europea, svoltosi nel periodo settembre 2011 – ottobre 2012.

Tale progetto è stato promosso da Agenda 21 Bucarest in partnership con il Consiglio Distrettuale Ilfov, l’associazione Arci (Comitato Provinciale Chieti) e lo sportello Informagiovani Vasto e con la collaborazione della Consulta Giovanile del Comune di Vasto che ha attivamente coinvolto 400 giovani della nostra città e del suo comprensorio, distribuendo questionari per sondare il livello di partecipazione giovanile nei processi decisionali.

Tra i vari step del progetto si sono susseguiti incontri, conferenze stampa e programmi radio sia a Vasto che a Bucarest. In più, nello scorso mese di luglio, si è tenuto un seminario internazionale nella città rumena di Buzau che ha coinvolto 8 giovani vastesi ed altrettanti giovani rumeni per confrontarsi sui risultati dei questionari e sulle azioni da intraprendere al fine di aumentare il livello di partecipazione dei ragazzi con minori opportunità; ovvero di quei giovani che vivono in zone rurali, dei giovani stranieri e dei giovani disoccupati.

Tra le azioni intraprese a livello locale per coinvolgere attivamente la popolazione giovanile, specialmente quella rurale, c’è stato il progetto L'Informagiovani incontra le frazioni svoltosi nel periodo estivo con l’Infobus Pina messo a disposizione dal Comune di Vasto.

Nell’incontro che si svolgerà sabato si vuole cogliere l’occasione non solo per condividere i risultati e le strategie da attuare ma anche per informare i giovani sulle possibilità che l’Europa offre loro e dunque si parlerà del Servizio Volontariato Europeo, degli scambi culturali e di tutte le iniziative in materia di mobilità, lavoro, formazione e cittadinanza attiva; ma anche delle attività della Consulta, del Progetto Giovani e dell’Informagiovani di Vasto. Tutta la cittadinanza è caldamente invitata a partecipare.

L'operatrice dello sportello - Mariacristina Colanzi - Associazione Arci Vasto