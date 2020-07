Due incidenti in un solo giorno e sulla stessa strada di Vasto per le ambulanze del 118. Dopo lo scontro sull'Istonia che ha causato rallentamenti al traffico sulla direttrice città alta-Vasto Marina, nella tarda mattinata di oggi un altro mezzo di soccorso ha urtato un'auto sulla strada provinciale 181 (un altro tratto dell'Istonia) in contrada Sant'Antonio Abate.

In base a una prima, ufficiosa ricostruzione dei fatti, l'ambulanza, che era diretta a Cupello a sirene spiegate, ha cercato di dribblare due auto in transito: una Fiat Panda e una Fiat 600. Ma non è riuscita a evitare la Panda. Il mezzo di soccorso è stato costretto a fermarsi e il personale del 118 a compilare il modulo Cid.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Vasto. I vigili avevano compiuto i rilievi e regolato il traffico anche nel precedente sinistro che aveva visto coinvolta in mattinata un'ambulanza (con paziente a bordo) all'altezza della cosiddetta curva della morte.