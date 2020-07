Il laboratorio Tutti sotto lo stesso cielo si terrà presso la Scuola Paritaria Parrocchiale di Cupello in Via Alcide de Gasperi , domenica 28 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.30. Il laboratorio di disegno nasce come luogo privilegiato per lo stimolo della creatività e per lo sviluppo del pensiero progettuale. Gratuito e aperto a tutti bambini, anche dei paesi limitrofi, dai 3 ai 14 anni.



I bambini realizzeranno individualmente, con l'aiuto dei propri genitori, un disegno sui diritti dei bambini utilizzando pennarelli, collage, colori a cera,pastelli e lasceranno la propria impronta su un maxielaborato di gruppo. Essendo una scuola cattolica lo scopo è di offrire a tutti i bambini il diritto di partecipare al Concorso internazionale di disegno in collaborazione con Diritti a colori, con il patrocinio della Fondazione Malagutti Onlus del Comune di Cupello. Basta portare un francobollo da 0,60 che sarà allegato al disegno e alla scheda di adesione.



La Fondazione Malagutti onlus e le sue Comunità per Minori organizzano la10° Edizione del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a Colori”. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere i diritti dell’infanzia, ispirandosi alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’O.N.U. La manifestazione ricorda ogni anno un diritto in particolare.



All'interno del laboratorio sarà realizzato un maxielaborato di gruppo dove ogni partecipante dai 3 ai 14 anni lascerà la propria impronta ed elaborati individuali che permetterà a ciascuno di loro di partecipare al Concorso Internazionale di disegno con l'utilizzo di collage, pennarelli, pastelli a matita e a cera, in collaborazione con genitori e famiglie.



Un’occasione per riunire i giovani, facendoli incontrare in un ambiente stimolante per favorire nuove emozioni e forme di espressione, offrendo strumenti per sperimentare tecniche diverse lasciando loro la libertà di esprimersi.



I disegni realizzati in occasione di questa iniziativa parteciperanno alla selezione regionale del Veneto. I vincitori saranno premiati in occasione della Festa finale che si terrà al PalaBam di Mantova il 25 novembre 2012. Primo premio assoluto soggiorno in un Resort europeo per tre persone (convertibile in beni di pari valore in caso di vincita di bambini provenienti da Paesi in difficoltà). Tanti altri premi per i partecipanti offerti dalle aziende sponsor.



Questa edizione del Concorso promuove i Diritti che tutelano i minori da ogni forma di violenza, maltrattamenti, sfruttamenti (artt. 19 e 20 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia); la convenzione prevede, in caso di bisogno, la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio di cui il fanciullo necessita.



Nel sito internet www.dirittiacolori.it è possibile scaricare la scheda per partecipare al Concorso anche in diverse lingue: arabo, cinese mandarino, filippino, francese, hindi, inglese moldavo, portoghese, spagnolo, tedesco.



Per informazioni: Fondazione Malagutti onlus - Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (MN)

Tel. 0376.49951 www.fondazionemalagutti.onlus.it - www.dirittiacolori.it - info@dirittiacolori.it