Grande entusiasmo per il secondo appuntamento con Ad/venturaLab, il laboratorio ludico-scientifico per bambini e ragazzi che VastoScienza propone ogni giovedì pomeriggio presso la Scuola Madonna dell'Asilo a Vasto. Dopo Guarda che grotta, il laboratorio sul carsismo realizzato in occasione della Settimana del Pianeta Terra, ieri ha preso il via Nutrilandia, viaggio spassoso, quanto scientificamente rigoroso, del cibo nel corpo umano.

Lo staff di VastoScienza, con le giovani dottoresse Sabina Bucciarelli, Sonia Di Nocco e Valeria Pontassuglia, attraverso l'animazione precisa e creativa degli studenti dei vari licei della città, e coordinati dalla professoressa Rosa Lo Sasso, ha realizzato la seconda lezione-spettacolo di Ad/venturaLab.

Tanti i bambini intervenuti che, in un immaginario percorso alla scoperta del nostro apparato digerente, si sono avventurati prima in bocca, dove tra un assaggio e l'altro hanno dovuto identificare i sapori e riconoscere quali zone della lingua li percepiscano.

Poi, improvvisandosi dentini, hanno scoperto il ruolo di Ivo l'incisivo o di Nino il canino. E quale emozione hanno provato entrando nel buio stomaco per conoscere Pepsina,l'enzima, e la sua ossessiva azione demolitrice nei confronti delle proteine!

Indossati i panni di scienziato i bambini hanno eseguito sbalorditive esperienze di laboratorio. Riconoscere la presenza dei carboidrati nei vari alimenti non è proprio un gioco da ragazzi! Ma i piccoli amici di Ad/venturaLab, con arguto senso esplorativo, hanno osservato, indagato, analizzato, e compreso. Tanta allegria scientifica per un apprendimento davvero significativo.