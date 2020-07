Massimo Marconato potrebbe essere il nuovo portiere della Vastese 1902, sarebbe lui tra i primi giocatori ad essere contattati dal nuovo consulente di mercato della società biancorossa Pino De Filippis, che si sta già muovendo per rinforzare la squadra. I due hanno lavorato insieme lo scorso anno a Isernia in serie D.

Marconato si sarebbe dovuto allenare oggi pomeriggio alle 15 al campo sportivo dei Salesiani con i nuovi compagni, ma l'accordo non sarebbe stato ancora raggiunto, possibile quindi che l'avventura del portiere con la maglia della Vastese cominci, o meglio ricominci, venerdì. L'attuale portiere Andrea Garibaldi sarebbe già stato avvisato dai dirigenti di questa eventualità.

Le parti si dovrebbero rivedere tra questa sera e domani mattina, ogni minuto potrebbe essere quello buono per l'annuncio ufficiale, la trattativa sembrerebbe ben avviata, ma non è ancora conclusa, quindi al momento non c'è nulla di certo, pertanto è meglio attendere che le voci siano confermate dai diretti interessati.

Massimo Marconato, classe 1978, nato a Treviso, ma ormai da anni vastese d'adozione, la sua famiglia vive infatti in città, ha già difeso la porta biancorossa per due stagioni: 2004/2005 e 2005/2006, entrambe in C2 e ha giocato anche in C1 e in Serie B. Grosseto, Treviso, Arezzo, Manfredonia, Sambenedettese, Sorrento, Brindisi e Andria sono alcune delle società in cui ha militato.

Domenica la Vastese sarà impegnata in trasferta contro la Folgore Sambuceto, la partita inizierà alle 14.30, saranno sicuramente assenti gli squalificati Sputore, 2 giornate e Baldini, 1 giornata, in forse Soria che continua a lavorare a parte.