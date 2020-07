Da un paio di giorni Antonello Ricci, giovane cestista vastese, si sta allenando con la BCC Vasto Basket. Dopo il fallimento del Teramo, società con cui ha militato in serie A, Ricci era approdato al Nuovo Napoli Basket, in serie A2. Dopo il positivo esordio, però, è arrivata la brutta notizia, perchè la Federazione ha ravvisato irregolarità nel suo tesseramento, assegnando la sconfitta a tavolino per il Napoli nella gara d'esordio in campionato.

A complicare la situazione c'è anche l'estromissione del Nuovo Napoli Basket dal campionato, con relativo ricorso e vicenda che verrà chiarita nelle prossime ore. Insomma, una situazione non facile per Antonello Ricci, che così è tornato a casa in attesa di capire dove potrà giocare in questa stagione. Nel frattempo, per tenersi in forma, ha chiesto e ottenuto la disponibilità della società biancorossa per potersi allenare con Ierbs e compagni, ritrovando anche Silvio Marinaro, con cui ha condiviso le giovanili del Teramo.

Negli allenamento di ieri, oltre ai giocatori rientranti da infortunio, era l'osservato speciale da parte dei dirigenti vastesi a bordocampo. Vederlo giocare nella partitella ha fatto venire più di un desiderio a Spadaccini & co., che però sanno bene quanto sia complicato poterlo tesserare in questa stagione. Per ora Ricci si allena agli ordini di coach Di Salvatore in attesa, probabilmente entro la prossima settimana, di conoscere il suo futuro per la stagione 2012/2013. Potrà essere un futuro biancorosso? Si vedrà.