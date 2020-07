Sabato 27 ottobre, alle ore 11.00, nell’aula magna del nuovo liceo artistico Pantini-Pudente, si terrà la cerimonia di assegnazione del 1° Premio Vincenzo Di Lanciano, concorso giornalistico riservato agli alunni degli Istituti di Istruzione Superiore di Vasto. Con la sua istituzione, il Lions Club Adriatica Vittoria Colonna ha inteso onorare la memoria di Vincenzo Di Lanciano, pioniere nella diffusione della carta stampata nella nostra città e nel suo circondario.

L’apertura della prima edicola oltre ottanta anni fa, l’essere tra i fondatori della Associazione della Stampa vastese, il rapporto di grande amicizia che ha legato Vincenzo Di Lanciano e tutta la sua famiglia ai tanti corrispondenti vastesi, ne hanno fatto un personaggio di spicco nel panorama vastese.

La manifestazione, per la sua natura ed importanza, ha trovato il riscontro positivo di dirigenti, insegnanti e studenti, nei lavori dei quali è stato possibile intravvedere l’aspirazione ad una professione che è fondamentale nelle nazioni democratiche per il ruolo di informazione, di denuncia e di stimolo per gli amministratori della nostra città, della nostra regione, della nostra Italia.