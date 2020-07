Pino De Filippis torna a collaborare con la Vastese. Questa mattina la società biancorossa ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il consulente di mercato che agirà da collaboratore esterno. Una mossa importante in vista della riapertura di mercato. De Filippis e Vecchiotti, tecnico dei biancorossi, hanno già operato insieme in passato nell'esperienza del Vasto Marina.

L'organico della Vastese ha dimostrato di avere qualche punto debole. Dal mese di dicembre, quando riaprirà il mercato, potrebbero esserci diversi movimenti in entrata e uscita, per cui la presenza di un esperto come Pino De Filippis è importante per compiere le giuste scelte.