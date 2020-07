La loro fuga si è fermata al chilometro 408 Nord dell'autostrada A14, davanti alla paletta alzata della polizia autostradale di Vasto Sud. Furto e ricettazione. Con queste accuse gli agenti del comandante Rocco D'Alessandro hanno denunciato due rumeni che stavano scappando a bordo di un furgone Turbo Daily rubato in provincia di Campobasso come il materiale edile che trasportava.

La fuga degli stranieri è terminata in territorio di Ortona. I poliziotti li hanno fermati, scoprendo che sia il mezzo che il carico risultavano rubati a un'impresa molisana. Nei confronti dei fuggitivi è scattata la denuncia a piede libero.

Sono sempre più frequenti i furti nei cantieri. Nei giorni scorsi, per la terza volta tra l'estate e l'autunno, i ladri erano entrati nel Residence Plaza in costruzione sulla collina di Montevecchio, approfittando del fatto che l'edificio è sotto sequestro da aprile. La refurtiva dei tre raid ammonta a circa 12mila euro. I titolari della struttura hanno ottenuto dalla magistratura l'autorizzazione a rimuovere il materiale per evitare nuovi furti.

Di recente, in un cantiere non lontano dalla caserma di piazza Dalla Chiesa i carabinieri della Compagnia di Vasto hanno arrestato un ladro. Il capitano Giancarlo Vitiello ha predisposto controlli mirati a contrastare il dilagare dei furti.