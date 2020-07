Si è svolto mercoledì pomeriggio a San Salvo presso il Centro culturale Aldo Moro un Infoday su Microcredito e Fare Impresa 2. L’incontro è stato voluto dai Comuni di San Salvo e Villalfonsina ed è stato un modo utile a far conoscere ai partecipanti le politiche della Regione che riguardano il lavoro e a capire cosa e come fare per partecipare ai bandi e ricevere i fondi messi a disposizione.



Sono intervenuti il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, il sindaco di Villalfonsina Mimmo Budano, l’assessore regionale al Lavoro Paolo Gatti, il presidente della IV Commissione Nicola Argirò, l’assessore alle Attività Produttive Oliviero Faienza. Con loro i tecnici della Regione che hanno spiegato in maniera molto chiara come fare per partecipare ai bandi.



“In un momento di difficoltà come quello attuale – ha detto il sindaco Magnacca – in cui fare impresa non è semplice, i bandi regionali sono un’opportunità che possono riguardare tanti cittadini di San Salvo e non solo. La Regione può aiutare a stare accanto a chi ne ha bisogno”. Dello stesso parere Nicola Argirò: “La Regione eroga dei fondi per chi vuole investire nel territorio, la nostra politica è questa”.



L’assessore al Lavoro Gatti ha dichiarato: “Il bando per il Microcredito serve a chi è imprenditore e a chi lo vuole diventare, a chi trova la porta chiusa in banca, con un tasso di interesse minimo dell’1%. Il bando si trova sul sito di Abruzzo Sviluppo, sono previsti 7 milioni e mezzo di euro che in futuro saranno quasi sicuramente raddoppiati a 15 milioni. Fare Impresa 2 permette di ricevere un contributo a fondo perduto fino al 75% e per un massimo di 80.000 euro, con 8 milioni e mezzo di euro di dotazione finanziaria".

Per saperne di più sui bandi si può cliccare qui.