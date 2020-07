Traffico rallentato sulla statale 16 nella zona dell'area industriale di Punta Penna, dopo l'incidente che ha coinvolto una moto e un'auto della Polizia Penitenziaria. L'episodio è avvenuto poco dopo le 8, in un momento della giornata in cui l'arteria stradale è molto trafficata, con la presenza di mezzi pesanti e numerose autovetture che viaggiano specie in direzione nord.

Ad avere la peggio nel sinistro è stato il motociclista. E' stato trasportato presso il pronto soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto, anche se le sua condizioni non sono gravi. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale che si è occupata di regolare la viabilità e la Polizia Stradale di Vasto, che ha provveduto ad effettuare i rilievi del sinistro, in base a cui verranno accertate le responsabilità dell'episodio.