"Non è vero che ho utilizzato la candidatura alle comunali perchè voglio tornare in Consiglio Regionale. Io voglio ricandidarmi per fare il sindaco di Vasto". Massimo Desiati, leader del movimento civico Progetto per Vasto, lancia la sfida a Lapenna e al centrodestra.

Nella videogallery l'intervista a Massimo Desiati.

Servizio di Michele D'Annunzio - Riprese e montaggio di Eduardo D'Addario