Venerdì 26 Ottobre alle ore 18:30 presso la Sala multimediale del Comune di Cupello, il Sindaco Angelo Pollutri presenterà alla città il progetto organizzativo del settore giovanile della Virtus Cupello, il cui coordinamento sarà affidato a Giorgio Repetto, storica bandiera del primo Pescara calcio in serie A ed attuale consulente, per il centro Italia, del Chievo Verona.



All’iniziativa parteciperanno, oltre al Sindaco Angelo Pollutri, l’Assessore allo sport Giuliano Tambelli, l’attuale Presidente della Virtus Cupello Michele Ciffolilli, ed il Presidente onorario Francesco Peschetola. L’Amministrazione Comunale di Cupello ha investito molto nello sport, in particolare sulla riqualificazione della struttura, infatti l’attuale campo sportivo è meta giornaliera di circa 300 atleti, a cominciare dai ragazzi del settore giovanile fino alle società di promozione.



La stessa Amministrazione Comunale ha provveduto, per l’anno sportivo in corso, a garantire l’iscrizione a tutti i campionati di tutte le squadre di ogni livello e grado, nella convinzione che, tenere i giovani all’interno di strutture organizzate, possa essere il miglior percorso per la loro sana crescita.



Il Sindaco Pollutri dichiara la propria soddisfazione per il “progetto calcio” della Virtus Cupello voluto sia dal Presidente Ciffolilli che dal Patron Peschetola, e prova ne è della validità del progetto che la guida organizzativa del settore giovanile sia affidata ad un professionista del settore, inoltre lo stesso Sindaco rimarca la convinzione che un ‘Amministrazione Comunale debba essere impegnata in prima persona per garantire lo svolgimento delle attività sportive nel territorio amministrato, in quanto ciò garantisce, oltre alla crescita positiva degli atleti, anche un momento di orgoglio dell’appartenenza alla propria comunità e l’elemento sportivo è il viatico migliore per generare aggregazione e socializzazione.