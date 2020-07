Cerreto di Spoleto, sabato 27 ottobre, in occasione del 25° anniversario di gemellaggio, torna a Casalbordino, cogliendo l’invito del sindaco Remo Bello, fatto l’8 settembre scorso, in occasione della visita a Cerreto. L’autobus degli amici di Cerreto arriverà in Piazza Umberto 1, ad accoglierli ci sarà il sindaco Remo Bello e una delegazione di consiglieri.

Questo il programma della giornata:



ore 10:00 Accoglienza in Municipio, ore 10:30 Colazione presso il Centro Anziani

ore 11:00 Visita Chiesa SS. Salvatore, ore 11:30 Visita guidata nel centro storico

ore 13:00 Pranzo delegazione Cerretani presso Centro Anziani,

ore 15:00 Visita Frantoio - Cantina Sociale - Lido di Casalbordino

ore 17:30 Santa Messa Basilica - Santuario Madonna dei Miracoli

ore 18:30 Visita chiostro interno Basilica e Biblioteca Monastica

ore 19:00 Ex Mercato Coperto - Centro Giovani - Grande festa con balli

e degustazione porchetta offerta dal Comune di Cerreto di Spoleto

Sarà una bella giornata conviviale per rinsaldare l’amicizia tra i due paesi avvenuta 25 anni fa e rafforzare il legame simbolico stabilito. L’amministrazione, invita la cittadinanza a partecipare.