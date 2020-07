Vivono e svolgono la loro attività musicale a Milano, ma sono assolutamente vastesi. I Might at Night, duo formato da Valerio Ebert e Liliana Aurora Desiati, pubblicano oggi il loro primo album, dal titolo "Starter Cry". Il disco, pubblicato dall'etichetta italiana Rhapsodic Records, sarà acquistabile in versione digitale sul portale Beatport (clicca qui). Liliana e Valerio sono gli autori della musica e dei testi delle 9 tracce contenute nell'album. "La loro musica - si legge nella presentazione che accompagna il disco- si muove tra diversi generi dell'elettronica e può essere descritta come un intricato mix di synth e voce soft, una miscela selvatica di suoni electro melodici e parole".

L'elaborazione grafica della cover art di Starter Cry e del logo dei Might at Night è stata curata da Clarissa La Viola, anche lei artista fuori sede di origine vastese. I brani i Starter Cry erano stati presentati in anteprima in un concerto tenuto a Vasto, durante l'estate scors, al Tiki Bar. Il video che vi proponiamo è del brano Road Trip, che ha anticipato l'uscita dell'album.

Per tutte le altre informazioni è possibile seguire i Might at Night sulla loro pagina Facebook (clicca qui)