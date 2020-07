E' stata una giornata assolutamente positiva per lo Sporting Pollutri Calcio a 5. Ha iniziato la prima squadra, nella seconda giornata del campionato di C2, vincendo per 3-2 in trasferta contro il Francavilla. Sono i padroni di casa, con grande aggressitività, a cercare di imporre il proprio gioco. Sono costretti però ad arrendersi di fronte al portiere dello Sporting, che abbassa la saracinesca davanti alla sua porta impedendo il gol agli avversari.

Fortunato e compagni riprendono in mano il pallino del gioco, andando in vantaggio con la rete di Ninni allo scadere della prima frazione. All'inizio della ripresa sono i padroni di casa a segnare con Petrongolo. A metà ripresa, in meno di dieci minuti ci pensano Di Ghionno e Fortunato a portare il risultato sul 3-1 per lo Sporting. Nel finale, poi, a recupero in corso, è un rigore realizzato da Di Crescenzo ad accorciare le distanze quando ormai è troppo tardi. Seconda vittoria in cassaforte e prossimo incontro sabato, presso la palestra del Commerciale di Casalbordino, contro il Tombesi.

Nella seconda giornata del campionato juniores la formazione allenata da mister Lanza si sbarazza fin troppo facilmente dell'Atletico Silvi con un roboante 14-2. Per i padroni di casa realizzano una tripletta Di Risio e Carbone, una doppietta Di Bello (degno nipote d'arte visto che lo zio è Mario Lemme, oggi allenatore del Vasto Marina) e poi una rete a testa per Verini, Santini, Orticelli e Di Biase, con un autogol degli avversari a chiudere il conto.

Una gara dominata in lungo e in largo, con questi giovani promettenti, molti dei quali sono in pianta stabile in prima squadra, che applicano alla perfezioni gli insegnamenti di un campione del calcio a 5 come Alfredo Lanza.