Si chiama "Lettera al Signore", il nuovo brano scritto dal rapper vastese Slo-d, al secolo Domenico Ronzitti. Fa parte dei lavori contenuti nell'album "Nuoce gravemente alla salute". Un brano con un testo forse "duro", in cui Slo-D esprime in maniera forte una serie di disagi della vita quotidiana e per cui cerca una risposta, ponendosi in posizione critica nei confronti della Fede.

Il brano è prodotto da Emp e Issam Tda, mentre il video è stato girato da Emily Santoro.