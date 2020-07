Ottobre è il mese in cui nelle scuole si rinnovano le cariche di rappresentanza degli studenti. Un momento certamente importante nella vita scolastica, poichè con l'esperienza come rappresentante di classe o d'istituto si iniziano a prendere i primi contatti con le forme di democrazia partecipata. Non è un caso se nel curriculum di molti esponenti politici, giovani o meno giovani, ci sia l'esperienza fatta durante il periodo scolastico.

Con il passare degli anni le elezioni studentesche somigliano sempre più a quelle reali. Fortunatamente, o almeno si spera, non ci sono gli scandali di cui si sente sempre parlare nei telegiornali (anche se spesso c'è qualcuno che grida al complotto), ma le modalità con cui si svolge la "campagna elettorale" sono sicuramente interessanti.

Dopo l'IIS Mattei, che ha già eletto i suoi rappresentanti, e il il Liceo Pantini-Pudente, è la volta dell'Istituto Tecnico Statale Economico-Tecnologico "Palizzi", in sostanza quello che prima della riforma si chiamava "Commerciale e Geometri".

Sono solo due le liste in campo e tra cui gli studenti dovranno scegliere i quattro rappresentanti d'istituto, che faranno parte del Consiglio presieduto dal dirigente Gaetano Fuiano insieme a rappresentanti di genitori, docenti, personale A.T.A.

Lista numero 1- WhatsApp

Samuel Di Biase

Andrea Manes

Carmine Portellini

Francesco Salvatorelli

Fulvio Antenucci

Alessio Ricci

Marzia De Ascentis

Maria Cristina (Cinia) Pietrocola

Lista numero 2 - Padroni del nostro futuro

Nicola Stampone

Melissa Calvitti

Daniele Viola

Valentina Del Vecchio

Si vota anche per la consulta provinciale

Lista numero 1- Diamo voce alla nostra scuola

Erika Tieri

Sara Brevetti

Flavia Bastonno

Lista numero 2 - Cambiamo il presente per scrivere insieme il nostro futuro

Valeria Caserta

Paola D'Ercole